Mr. Ronald J. Collins, Principal, North Pocono High School, has released the names of students having attained honor roll status for the fourth marking period of the 2018-2019 school year, which ended June 14, 2019.

9th Grade High Honors

Logan Alefantis, Hanna Allman, Mary Alunni, Emma Barnes, Jacob Bianchi, Abigail Blaine, Dominic Boettinger, Emma Budnovitch, Jordan Carr, David Chapman, Jenny Chen, Alexander Cianfichi, Benjamin Cikota, Jacob Clancy, Lily Connor, Alexandria Cusumano, Morgan Davis, McKenna Dempsey, Aidan Derrick, Erin Duggan, Myia Evans, Brielle Folk, Maura Gallagher, Jordan Gioupis, Grace Hauenstein, Colleen Hawley, Isabella Hill, Nicolette Hine, Kayley Jones, Christopher Khoury, Emily Kogan, Aurora Lefever, Lawrence Lombardi, Olivia Matyjevich, Danielle May, Thomas Milewski, Kaitlyn Morman, Amanda Moss, Matthew Motichka, Gavin Nathan, James Neumann, William Pabst, Maria Parola, Shivani Patel, William Pickarski, Samuel Pierre, Thomas Quinn, Erica Raziano, Ryan Reber, James Roberson, Cole Roberts, Ryan Ruddy, Parri Salak, Ava Santaniello, Julie Schriver, Madison Schriver, Ashton Sciulara, Nathan Seeley, Sebastian Segiel, Michaela Slater, Savannah Slater, William Soma, Yoric Steffes, Reagan Steiner, Alexa Stevens, Hailey Strzelec, Thomas Thurber, Alaina Tracy, Trevor Wallace, Victoria Werner, Alexa Williams, Kayla Wright, Danielle Zambetti.

9th Grade Honors

Angelo Ambrosecchia, Frey Anderson, Jacob Brundage, Ana Caparo, Zayne Christian, Bailey Cinamella, Samuel Davis, Jericho Doll, Emily Dombek, Gavin Durkin, Joseph Festa, Austin Griffith, Dylan Griffith, Ashleigh Gutowski, Erin Hawley, Kaylee Horne, Dillon Humic, Casey Jones, Michael Kakareka, Faith Kelly, Caleb Kenyon, Benjamin Kernoschak, Christian Kramer, Kayla Kuplack, James Lamberti, Jenna Liford, Aiden Martelli, Alex Milewski, Logan Minella, Emily Olenchak, Alex Pagotto, Markaila Lynn Paone, Daniel Pierzchala, Nathaniel Powell, Nathaniel Rade, Emily Rist, Megan Rondomanski, Liam Rooney, Logan Rose, Zachary Rusnak, Anthony Santos, Adam Schield, Jeremiah Schotter, Presley Shotto, Jeffrey Silfee, Douglas Smith, Kaylee Suchocki, Elisabeth Taynton, Alenah Thomas, Ashley Walz, Kylie Willsch, Aaron Witherite, Abigail Yurchak, Jonah Yurkanin.

10th Grade High Honors

Jonah Alefantis, David Alunni, Mark Battle, Jenna Beach, Emma Bellucci, Sarah Benko, Megan Betti, Emily Blaine, Jenna Boruta, Angelo Botticelli, Sean Breslin, Noah Budnovitch, Alixandra Camacho, Brian Castrogiovanni, Mia Ciccone, Fabiola Colon-Alicea, Kenna Cruciani, Natalie Deal, Erik Deom, Madison DeStefano, Todd Dotter, Kylie Dowd, Adeline Dubiel, Victoria Dunston, Gabrielle Edwards, Bridget Elia, Patrick Flyte, Jordan Goetze, Alicia Goldenziel, Nolee-Ana Grabowski, Thomas Hannon, Alysa Hrobuchak, Matthew Kowalski, Jack Krehely, Cassandra Kutra, Travis Lane, Gregory Latawiec, Madeline Leggiero, Robert Lenchitsky, Cameron Lewis, Victoria Lewis, Taggart Loescher, Damarco Maglio, Jared Mastillo, Danielle McNutt, Marina Miesko, Emma Monson, Julia Moran, Marisol Olivares, Nicholas Pagotto, Kasey Portanova, Hailee Rice, Noah Salak, Katherine Scheller, Elizabeth Schieber, Lia Schwenk, Adam Seeley, Morgan Seidita, Kyle Serine, Ryan Shoener, Morgan Steiner, Alexandra Taffera, Esther Tellez, Benjamin Thompson, Rachael Wall, Ashley Walsh, Hallie Washko, Emma Wiggins, Noah Wijaya.

10th Grade Honors

Nicolo Bahamonde, Taylor Belknap, Rachel Brez, Alexander Canjar, Hannah Chestnut, Caleb Christopher, Ryan Dolphin, Matthew Domanish, Kyle Driscoll, Landon Ephault, Caleb Ferguson, Kennedy Gibson, Nico Gioupis, Joseph Giunta, Mackenzie Goetze, Tyler Grabowski, Robert Graul, Casey Grube, Jarod Kiraly, Michael Klingerman, Rayelle Margalis, Jake Millan, Ava Murazzi, Brynn Murphy, Elizabeth Nemitz, Kenneth Noll, Alyson Otremba, Melina Petrini, Brandon Quinn, Sam Rovnanik, Alexander Swire, Ross Weidow, David Wojnar, Emily Ziegler.

11th Grade High Honors

Connor Aversa, Anna Bajor, Alyssa Baljunas, Jenna Baljunas, Ethan Barnes, James Bianchi, Jason Brown, Madison Carpenter, Jason Chen, Gregory Duggan, Lia Fontanella, Lila Gaughan, Phoebe Hnatko, Anthony Hood, Zoe Krisanda, Alexsys Kuchak, Marie LaRosa, Zackery Leach, Autumn Major, Emily Mattern, Jenna Montana, Dustin Moss, Vanessa Moylan, Meghan Murray, Keegan Napolitano, Edward Olenchak, Jonah Polishan, Sydney Polk, Nathan Posluszny, Kathryn Purcell, Connor Richards, Jonathan Rubino, Peyton Sievers, Dayle Smith, Christina Sookbirsingh, Trevor Stanton, Allyson Stefanski, Kelley Troutman, Isabella Valenza, Megan Winslow, Kaitlyn Yanik, Mary Kate Yatsonsky.

11th Grade Honors

Addie Acker, Kayla Brobst, Tobias Chalk, David Cikota, Alexandria Clarke, Kaitlin Cocker, Katana Evans, Austin Fromert, Colin Gilmartin, Owen Houston, Abigail LaBadie, Alexandra Matyjevich, Liam McGee, Julia Reese.

12th Grade High Honors

Zachary Andersen, Kelsey Banfield, Caroline Bertha, Donald Blaine, Amanda Brundage, Mark Caputo, Olivia Carling, Catherine Clancy, Heather Collins, Anthony DeGiosio, Nicole DeMeo, Ryan Deom, James Docalovich, Ryan Dommes, Dana Dougherty, Ashley Dunn, Amber Goffredo, Christine Hine, Ruthy Hunjo, Alexandria Johnson, Jody Johnson, Kelsey Kline, Alana Kravitz, Jared Krehely, Matthew Kuchak, Shane Lamparter, Emily Leggiero, Paxson Loescher, Stockton Loescher, Stephen McNulty, Molly Morgan, Tyler Motichka, Susan Nitch, Madison Opalka, Nikhil Patel, Isabelle Pehanick, Jessica Petrosky, Timothy Pickarski, Mason Rainey, Fred Richards, Peyton Roberts, Emily Rouse, Ashley Santaniello, Lexus Schack, Dylan Sciulara, Kaleigh Seely, Sabrina Slater, Sean Smeal, Sarah Sposito, Kellianne Stalker, Tivon Steffes, Kolby Tonkin, Kira Treitz, Ethan Verne, Brad Williams, Kyra Wojtkielewicz, Eric Wolfe, Alana Wright, Sydney Youngblood, Courtney Zaic, Nicole Zasada, Martina Zeranski, Sammie Zou.

12th Grade Honors

Gavin Alexander, Reese Anderson, Gianna Anelli, Thomas Baldauff, Hailey Brundage, Evelyn Ciero, Caitlyn Coar, Carissa Giordano, Chloe Hafner, Shea Kelly, Richard Kryeski, Sara Lane, Alexandra Martinelli, Jordyn McDonough, Isabella Mercado, Aidan Newman, Macenzie Powell, Thomas Rable, Brianna Ruby, Thomas Ruddy, Julian Sochoka, Cassie Talarico, Lillian Thompson, Lauren Wilson, Madison Youshock.