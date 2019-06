Dunmore – The following work is scheduled for this week throughout Northeastern Pennsylvania. Anyone wishing to sign up for PennDOT Travel Advisories can do so by subscribing to PennDOT news in Lackawanna, Luzerne, Pike, Susquehanna, Wayne, and Wyoming counties at www.penndot.gov/District4 Follow/like PennDOT on Twitter at 511PANortheast and Facebook at Pennsylvania Department of Transportation (PennDOT).

Please note all work depends on weather conditions.

Wayne County

Short Term

-County Wide- -Sign Repair and Replacement-6/24/2019-6/28/2019-7 AM to 3 PM

-Various routes- - Mowing-6/24/2019-6/28/2019-7 AM to 3 PM

-Various routes- -Single Lane-Mowing-6/24/2019-6/28/2019-7 AM to 3 PM

SR 170-Creek Dr-Clinton-Single Lane-Patching-6/24/2019-6/26/2019-7 AM to 3 PM

SR 191-Lake Ariel Hwy-Salem/Lake-Single Lane-Crack Sealing-6/24/2019-6/28/2019-7 AM to 3 PM

SR 191-Lake Ariel Hwy-Salem/Lake-Single Lane-Patching-6/24/2019-6/28/2019-7 AM to 3 PM

SR 196-Easton Tpk-Lake -Single Lane-Ditching-6/28/2019-6/28/2019-7 AM to 3 PM

SR 371-Cochecton Tpk-Damascus-Detour-Pipe Replacement-6/24/2019-6/28/2019-7 AM to 3 PM

SR 371-Great Bend Tpk.-Pleasant Mount-Single Lane-Drainage/ditching-6/27/2019-6/28/2019-7 AM to 3 PM

SR 1010-Smith Hill Rd-Oregon-Single Lane-Shoulder Repairs/Drainage-6/24/2019-6/26/2019-7 AM to 3 PM

SR 3030-Carbondale Rd-Waymart-Single Lane-Drainage-6/24/2019-6/25/2019-7 AM to 3 PM

SR 4004-White Oak-Clinton-Single Lane-Patching-6/27/2019-6/28/2019-7 AM to 3 PM

SR 4003-Grange Rd-Prompton/Dyberry-Single Lane-Drainage/ditching-6/26/2019-6/28/2019-7 AM to 3 PM

SR 4005-Beach Grive-Dyberry -Single Lane-Drainage-6/27/2019-6/28/2019-7 AM to 3 PM

SR 4013-Old Salem Pike-Dyberry -Single Lane-Drainage-6/27/2019-6/28/2019-7 AM to 3 PM

SR 4033-Como Rd-Preston-Detour-Rock Protect-6/24/2019-6/28/2019-7 AM to 3 PM