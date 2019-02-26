2nd Quarter Honor Roll – Forest City Regional High School
High Honor Roll Grade 12 – Emily Arthur, Cameron Brucher, Chloe Calabro, An Qi Chen, Jordan Coles, Daniel Congdon, Joshua Doyle, Matthew Giles, Kary Gillette, Sarah Hunt, Emily Kernoschak, Natalie Lipko, Joshua Loysch, Elizabeth Mayers, Katie Nebzydoski, Katie Nguyen, Jessica Notari, Kathryn Novajosky, Riley O’Neill, Alissa Pelick, Thomas Piotrowski, Peighton Smith and Laura Statkun
Honor Roll Grade 12 – Kathy Akers, Blaise Albright, Luke Bender, Anthony D’Antuono, Athaliah Garcia, Maggie Kowalewski, David Lynch, Anya Non, Lucas O’Neill, Brooke Pace, Keanue Rosario, Kayla Stephens, Stephen Stueber, Destiny Way and Grace Yadlosky
High Honor Roll Grade 11 – Nicholas Andrews, Madeline Bailer, Kyle Bonham, Jessica Curley, Corey Daniels, Gary Druhl, Emily Kelleher, Kara Kelly, James Kuruts, Tyler Skotch, Faith Ursich and Grace Ursich
Honor Roll Grade 11 – Sommer Barucky, Tyler Curtis, Carmine Gigliotti, Kendra Karwan, Isabelle Lemoncelli, Jonathon Lipko, Kaleigh Matoushek, Elizabeth Rouzier and Theresa Venetz
High Honor Roll Grade 10 – Christopher Burnis, Branson Casper, Montana Cook, Rhiannon Depew, Brady Hentschel, Kaitlyn Keller, Madison McCracken, Isabella Pleska, Hope Reams, Isabelle Richner, Skyla Silfee, Abigail Swegel and Claire Urbas
Honor Roll Grade 10 – Arthur Bronson, Lindsey Evans, Emily Gorton, Stephanie Graham, Jacob Gray, Henry Nebzydoski, Dylan Nieratko, Katrina Preitz, Sara Sheare, Madeline Shema, Cody Slick and Kayla Stueber
High Honor Roll Grade 9 – Audrey Bailer, Elizabeth Bartholomay, Tanner Christina, Ashley Dulski, Skylar Ferrel, Cade Hartman, John Lesjack, Loralie Mead, Veronica Moyer, Ryan Notari, Evan Piatak, Owen Price, Andrea Proehl, Kristen Rocuba, Hannah Slivkanich, Maria Spinelli, Vincent Thomas and Benjamin Weaver
Honor Roll Grade 9 – Daniel Hollis, Lila Ingenito, Katharyn Kinney, Rylee Prince, Joel Rondon and Makayla Williams
High Honor Roll Grade 8 – Bryce Armstrong, Riley Bossick, Eilie Burleigh, Alyssa Cahoon, Brianna Cahoon, Olivia Casper, Yingjie Chen, Katiani Cross, Lily Ewins, Kimberly Graham, Amber Grunewald, Haylee Herrmann, Vanessa Hodges, Hunter Langman, Kamryn Lonzinski, Gabrielle Peck, Gabrielle Pleska, Gabrielle Rydzik, Emilee Smith and Lily Zukosky
Honor Roll Grade 8 – Stephanie Bean, Sage Bilko, Calie Carter, Paul Debish, Madison Gelatt, Hailey Gray, Cassandra Johnson, Dulce Olvera-Alvanez, Justin Pecko, Brayden Piatak, Davon Reams, Robert Reynolds, Maiya Rizner and Elisabeth Smith
High Honor Roll Grade 7 – Collin Bailer, Bradley Bartholomay, Ella Casper, Ayden Crawford, Lily Depew, Sydney Hodges, Brooke Hughes, Lucy Lombardi, Emily Matoushek, Brandon Non, Kailynn Peck, Joshua Russo, Sarah Spinelli and William Zukosky
Honor Roll Grade 7 – Mitchell Alexander, Emma Barney, Emma Burrasca, Amy Hansen, Arcadia Houman, Aidan Joseph, Mercedes Parente, Joshua Skube and Darrell Smith