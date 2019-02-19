HIGH HONOR ROLL
GRADE 7: Avia Arbeeny, Erica Badner, Adam Basile, Benjamin Bergensten, Kyle Carrubba, Carly Cerciello, Hailey Compton, Angelo Cresta, Emma Cykosky, Ciara Dennis, Jordyn Fontano, Wren Frederick, Callie Gelderman, Amelia Gordon, Autumn Gordon, Olivia Gregorski, Leah Haney, Ayla Healey, Taryn Hensel, Jake Holbert, Kelly Hotaling, Elizabeth Karpiak, Leila Katz, Abigail Kimler, Sophia Mandara, Daniel Marcus, Ty Mazzga, Kristen McClintock, Lauren Mercereau, Shin-Soo Moon, Caitlyn Mulcahy, Gunnar Myers, Hunter Myers, Katie O’Brien, Benjamin Ostroski, Kimberlee Peet, Evan Peppiatt, Alexander Seretis, Michael Soskil, Emily Sterner, Mackenzie Tufaro, Molly Vennie, Karleigh Weist, Sadie Zagwoski
GRADE 8: Andrew Bromberger, Jaden Colwell, Zoe Della Rocco, Molly Dickerman, Aaron Fenkner, Nevaeh Garrett-Abram, Rayvin Gierwatowski, Brianna Gori, Crystal Gori, Marquez Gumble, Lucy Guo, Lilliana Hapke, Elizabeth Higgins, Hailey Hopkins, Heather Hubbard, Roman Levant, Tyler Lofberg, Abigail Lopez, Emma Mahone, LilyAnna Muehlbauer, Rebecca Nieto, Morgan Nilsen, Marlee Olsson, Maya Pagano, Grace Peppiatt, Aviona Rosenthal, Lucas Ryan, Anja Schoepfer, Corson Schweizer, Alexandra Sherman, Grace Steffen,Cole Struck, Francesca Toppi, Megan VanOrdenHONOR ROLL
GRADE 7: Nicholas Bajadek, Peter Bauza, Mackenzie Billbe, Keegan Boehm, Hailey Brower, Paige Brush, Derek Burckes, Savannah Burke, Landon Calabrese, Luke Cuomo, Aidan Davy, Sydnie Day, Gannon Decker, Tiffani Dixon, Raedyn Drasler, Jack Duggan, Breanna Elkind, Kailey Gallipani, Madison Gentes, Alexander Glicas, Kody Goldman, Grady Hearn, Scott Heinis, Zachary Jantzi, Alexa Kapschull, Hailey Koch, Justin Kowalik, Angelina Krug, Joshua Lake, Zoey Lake, Sophia Letki, Meghan Lim, Vanessa Littman, Steven Maack, Kevin McCue, Carly McElroy Aidan McGarry, Salvatore McGoldrick, Jada Morris, Delaney Murphy, Olivia Nicewicz, Garett Olsen, Juliana Olver, Kalya Pagan, Summer Paugh, Elijah Peifer, Savannah Pichon, Aiden Pierson, Dylan Podrazil, Dakota Preziosi, Ryan Radzikowski, Hawkeye Rollison, Domenick Rotella, Daniel Salvati, Jordan Santiago, Daniel Sarro, Sara Shook, Julia Simon, Kyla Story, Sydney Sura, Jillian Tait, Nicholas Tighe, Olivia Tighe, Dylan Trailovic, Cameron Troch, Faith VanHousen, Jake Vecchio, Holly Walton, Mia Waters, Krystchian Wills, Tyler Yakaboski
GRADE 8: Morgan Anderson, Kevin Bond, Alexis Borer, Stephen Bryan, Vincent DeSanti, Heaven Dortch, Amy Fago, H Brianne Falco, Kelly Fenstermacher, Thomas Ferrara, Angelina Fitzgerald, Reece Fitzgerald, Shane Forsythe, Brendan Fossetta, Paige Geesey, Ashley Gentile, Leyla Gulumoglu, Lucy Guo, Alyssa Harlos, William Hendershot, Danielle Holzapfel, Nicole Host, Heather Hubbard, Kalea Johnson, Emily Kangal, Rachel Keane, Jase Kelly, Michael Kelly, Abigail Kirsten, Beryl Kranz, Kassandra Lotterman, Gabriella Mancino, Sara Marino, Zachary Marmeleira, Haley McCue, Olivia McCue, Shin-Nae Moon, Riley Mulberger, Zachary Murray, Victoria Nicewicz, Aliyah Oba, Ashley Palyo, Madelyn Patire, Kayla Petrino, Kervin Plua Arita, Brady Reynolds, Jonathan Schmick, Paulina Schmidt, Tatiyana Simpson, Krystal Urgiles, Julio Vazquez, Victor Vazquez, Jacqueline Weber, Emma Wilson, Cyera Winkler, Fox Yetter